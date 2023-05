Osnovnošolci cestnoprometne predpise spoznavali preko zabavnih nalog programa Varno na kolesu

Ljubljana, 23. maja - Tudi letos se je več kot 10.000 učencev iz 140 osnovnih šol v sklopu programa Varno na kolesu preko zabavnih nalog spoznavalo s cestnoprometnimi predpisi. Na petkovi 11. zaključni prireditvi pa so za zmagovalce razglasili učence osnovnih šol Sveti Tomaž in Tone Tomšič Knežak, so danes sporočili organizatorji.