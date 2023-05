Na konferenci o vlogi vodika pri razogljičenju družbe

Dobrovo, 23. maja - Uporaba vodika pri razogljičenju družbe bo najbolj izrazita na področju transporta in industrije, kjer je potreba po fosilnih gorivih velika, so ocenili na današnji konferenci Vodikov ekosistem Severnega Jadrana. Izpostavili so tako že načrtovane projekte kot tudi nove ideje za uporabo vodika pri razogljičenju.