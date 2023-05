Sviz: Rebalans državnega proračuna ne vodi do ohranitve kakovostnega izobraževanja

Ljubljana, 23. maja - Rebalans državnega proračuna ilustrira, da je odnos izvršilne oblasti do vzgoje in izobraževanja napačen, neustrezen in ne vodi k temu, da bi v Sloveniji lahko tudi v prihodnjih desetletjih zadržali kakovostno javno izobraževanje, je na današnji novinarski konferenci izpostavil glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj.