Kremelj ob dogajanju v Belgorodu posvaril pred novimi vdori na ozemlje Rusije

Voronež/Moskva, 23. maja - Rusija mora svoja vojaška prizadevanja osredotočiti na preprečevanje novih vdorov na njeno ozemlje, so danes sporočili iz Kremlja, potem ko so v ponedeljek v regiji Belgorod izbruhnili spopadi med ruskimi silami in domnevno sabotažno skupino, ki naj bi v regijo prišla iz Ukrajine. Kmalu zatem so iz Moskve sporočili še, da so skupino "uničili".