Knjižnica pod krošnjami letos v 16 krajih po Sloveniji in zamejstvu

Ljubljana, 23. maja - Knjižnica pod krošnjami bo v 19. sezoni potekala v 16 krajih po Sloveniji in zamejstvu. Razvejana mreža bralnih prostorov na zelenih javnih površinah k branju knjig vsako sezono pritegne številne domače in tuje obiskovalce vseh starosti. V petek jo bodo odprli v Ljubljani in nato postopoma še v drugih krajih in mestih.