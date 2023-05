Google razširil storitev napovedovanja poplav tudi za Slovenijo

Ljubljana, 23. maja - Tehnološki velikan Google je najavil razširitev svoje platforme Flood Hub, ki s pomočjo umetne inteligence napoveduje poplave. Storitev so razširili na 80 držav, med njimi je tudi Slovenija. Organizacije in posamezniki v teh regijah lahko odslej prek platforme dostopajo do informacij za obdobje do sedem dni vnaprej, so sporočili iz družbe.