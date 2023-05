AMZS: Sintetična goriva ob ustreznih prilagoditvah delujejo brez težav

Ljubljana, 23. maja - Sintetična goriva delujejo brez težav in stranskih učinkov, če so avtomobili oziroma njihovi motorji ustrezno prilagojeni za njihovo uporabo, je pokazal preizkus, ki ga je v sodelovanju s partnerskimi klubi izvedla AMZS. Kot so ocenili, učinkovitost delovanja torej ne bo vprašljiva, neznanka pa ostaja cena takšne alternativne rešitve.