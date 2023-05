Slovenjgraška bolnišnica z novo gama kamero, a še brez dovoljenja ministrstva

Slovenj Gradec, 23. maja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so danes slovesno predstavili prenovljeno in dograjeno enoto za nuklearno medicino in v njej nov, sodoben SPECT CT aparat oz. gama kamero. Naložba je vredna 3,9 milijona evrov, bolnišnica jo financira sama, ni pa dobila še dovoljenja ministrstva, ki je podlaga za zaračunavanje storitev zavarovalnici.