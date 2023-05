ZSSS v 30 odstotkih pregledanih plačilnih list odkrila napake

Ljubljana, 23. maja - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je v pregledu okoli 200 plačilnih list, glede katerih so se nanjo v okviru odprtih vrat minuli teden obrnili delavci, v okoli 30 odstotkih odkrila napake in kršitve. Izstopali so nepravilno obračunani stroški prevoza na delo in nekateri dodatki, so danes sporočili iz ZSSS.