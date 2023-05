Italijanka na hitri cesti vozila v nasprotno smer in povzročila nesrečo

Ajdovščina/Vogrsko, 23. maja - Starejša voznica osebnega avtomobila italijanskih registrskih je v ponedeljek popoldne na odseku hitre ceste skozi Vipavsko dolino med naseljem Vogrsko in Ajdovščino vozila v nasprotni smeri in povzročila nesrečo. Na srečo je prišlo le do materialne škode.