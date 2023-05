piše Gregor Mlakar

Ljubljana/Zreče, 27. maja - Morebitne vetrne elektrarne na Pohorju vzbujajo vse več pomislekov med lokalnim prebivalstvom, kar so nedavno na protestnem shodu izrazili člani bistriške civilne pobude Za Pohorje brez vetrnih elektrarn. Ministra Uroš Brežan in Bojan Kumer sta ta teden v DZ zagotovila, da so postopki šele na začetku in da bodo spoštovali zakonodajo.