Na predsedničinem forumu tudi o izzivih financiranja zdravstva v bodoče

Brdo pri Kranju, 23. maja - Na prvem forumu predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je potekal na temo zdravstva, so strokovnjaki, politiki in predstavniki civilne družbe soočali mnenja o izzivih in predlogih rešitev slovenskega zdravstva. Med drugim so opozorili na problematiko in izzive financiranja zdravstva v bodoče, tudi zaradi vse starejšega prebivalstva.