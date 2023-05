Aleš Vaupotič odstopil, za v.d. direktorja Moderne galerije imenovana Martina Vovk

Ljubljana, 23. maja - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za v.d. direktorja Moderne galerije s 1. junijem imenovala Martino Vovk, kustosinjo in muzejsko svetovalko v Moderni galeriji. Na to mesto je bila imenovana po tem, ko je ministrica za kulturo sprejela ponujeni odstop dosedanjega direktorja Aleša Vaupotiča, so sporočili z ministrstva za kulturo.