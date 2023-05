Reško nadškofijo pretresajo primeri spolnih zlorab mladoletnikov

Reka, 23. maja - Reška nadškofija je v zadnjih dveh letih in pol preiskala devet primerov obtožb zaradi spolnih zlorab mladoletnih oseb in drugih kaznivih dejanj. Rezultate preiskave je v ponedeljek predstavil reški nadškof Mate Uzinić in navedel primer zdaj že nekdanjega duhovnika, ki je med letoma 1987 in 1994 zlorabil 13 fantov.