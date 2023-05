V Likovnem salonu Kočevje drevi odpirajo slikarsko razstavo Roški kvartir

Kočevje, 23. maja - V Likovnem salonu Kočevje bodo drevi odprli skupinsko slikarsko razstavo z naslovom Roški kvartir, ki se vsebinsko navezuje na umetniška dela petih umetnic in umetnikov, ki v svoji praksi pogosteje upodabljajo naravo in gozdni ekosistem. Razstava bo odprta do 10. junija.