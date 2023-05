Policisti iščejo roparja trafike v Mariboru

Maribor, 23. maja - Na Pobrežju v Mariboru je v ponedeljek okoli 12.40 mlajši moški oropal trafiko. Osumljenec, star med 20 in 30 let, visok okrog 180 centimetrov, oblečen v črne hlače, z ruto, črnimi očali in nahrbtnikom, je v trafiki z nožem v roki zahteval denar. Stopil je za pult do prodajalke in iz blagajne vzel gotovino, so sporočili s Policijske uprave Maribor.