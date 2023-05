Boris A. Novak o Venu Tauferju: Bil je odprt in topel značaj

Ljubljana, 23. maja - Veno Taufer je bil "odprt in topel značaj, vselej solidaren z drugimi, še posebej z ljudmi v stiski", je v spominskem zapisu za STA o preminulem pesniku, dramatiku in prevajalcu zapisal pesnik in pisatelj Boris A. Novak. V zapisu je obudil spomin na svoje sodelovanje z njim ter med drugim opozoril na njegovo vlogo v zgodovini slovenske poezije.