V požaru na Dobenem nastalo čez 100.000 škode

Mengeš, 23. maja - Na Dobenem je v ponedeljek okoli 18. ure zagorelo v zgornjem delu stanovanjske zgradbe. V celoti je pogorelo ostrešje in zgornje nadstropje v hiši, nastalo pa je za več kot 100.000 evrov materialne škode. Gasilci so uspeli požar omejiti, stanovalci pa so že sami zapustili objekt, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.