Florida Panthers na pragu Stanleyjevega pokala

Miami, 23. maja - Hokejiste Florida Panthers le še zmaga loči do preboja v finale Stanleyjevega pokala, potem ko so na tretji tekmi vzhodne konference premagali Carolino Hurricanes z 1:0 in v finalni seriji povedli s 3:0 v zmagah. Edini gol na tekmi je sredi druge tretjine dosegel Kanadčan Sam Reinhart. Četrta tekma bo v noči na četrtek v Live Areni v Sunrisu.