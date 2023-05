Newyorške borze končale mešano

New York, 22. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili brez enotne smeri. Borzniki so pogledovali proti nadaljevanju pogajanj med Belo hišo in republikanskimi voditelji v kongresu za dvig zgornje meje javnega dolga in preprečitev nezmožnosti odplačevanja obveznosti ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.