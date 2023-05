Vladni in sindikalni pogajalci po zeleni luči vlade nadaljujejo pogajanja o plačah v javnem sektorju

Ljubljana, 23. maja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pričakovati je, da jim bo vlada predstavila tudi v četrtek sprejete odločitve, ko je vladnim pogajalcem prižgala zeleno luč za nadaljevanje pogajanj in obenem ustanovila tri delovne skupine.