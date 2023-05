Zveza Sožitje praznuje 60 let

Ljubljana, 23. maja - Zveza Sožitje bo 60 let delovanja obeležila danes v Cankarjevem domu. Na slavnostnem dogodku Kjer je volja, tam je pot bodo predstavili dosežke in pomembne mejnike pri delu v dobrobit oseb z motnjami v duševnem razvoju. Zbrane bosta nagovorila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič.