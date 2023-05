Minister za zdravje napoveduje ureditev helikopterske nujne medicinske pomoči do leta 2026

Ljubljana, 22. maja - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na današnji seji DZ v sklopu poslanskih vprašanj napovedal trajno rešitev na področju helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) do leta 2026. V vmesnem času pa morajo še najti ustrezno rešitev. To usklajujejo tudi z ministrstvom za obrambo in ministrstvom za notranje zadeve, je dejal.