Prvi predsedničin forum v iskanje konsenza o ključnih rešitvah za zdravstvo

Brdo pri Kranju, 23. maja - Predstavniki stroke, politike in interesnih združenj na Brdu pri Kranju razpravljajo o prihodnosti zdravstva. K razpravi jih je povabila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki si želi pomagati poiskati "strateške usmeritve in na njih poenotiti politike, da bo nujni proces zdravstvene reforme tekel čim bolj učinkovito, poenoteno in nemoteno".