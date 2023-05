Vlada: Tauferjeva smrt žalostna izguba

Ljubljana, 22. maja - Na novico o smrti pesnika, dramatika in prevajalca Vena Tauferja se je danes odzvala tudi vlada. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, vlada z žalostjo sprejema vest o smrti Tauferja, prejemnika Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, ter izreka iskreno sožalje njegovi družini in bližnjim.