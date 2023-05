Strokovnjaki, politiki in predstavniki civilne družbe na prvem predsedničinem forumu o zdravstvu

Brdo pri Kranju, 23. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dopoldne na Brdu pri Kranju organizirala prvi forum, in sicer na temo zdravstva. Strokovnjaki s področja zdravstva, politike in predstavniki civilne družbe bodo med drugim govorili o financiranju zdravstvenega sistema, učinkoviti organizaciji in upravljanju zdravstva ter o racionalizaciji.