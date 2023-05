Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 22. maja - Vlada je na današnji dopisni seji imenovala novo direktorico sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter generalnega direktorja direktorata za gozdarstvo in lovstvo na kmetijskem ministrstvu. Sprejela je tudi mnenje o predlogu novele zakona o zaščiti živali, katerega osnovne cilje podpira, a predlaga nekaj sprememb in dopolnitev.