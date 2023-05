O dediščini Krasa in Brkinov tudi na spletu

Sežana, 22. maja - Zavod Dobra pot je na današnjem dogodku ob zaključku projekta Izročilo pripravil predstavitev novega spletišča o dediščini Brkinov in Kras, na kateri so dokumentirane dediščinske vsebine, prednostno v obliki desetih kratkih dokumentarnih filmov, pri nastanku katerih so sodelovali številni domačini,