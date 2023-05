Vreme: Pretežno jasno

V torek bo sprva povsod jasno, sredi dneva in popoldne pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Pojavljati se bodo začele krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni in zahodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše. V četrtek kaže na bolj suho vreme, čez dan se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodnim Sredozemljem pa je ciklonsko območje. Od vzhoda nad naše kraje doteka vse toplejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno, šibka burja bo ponehala. V torek bo prevladovalo sončno in razmeroma toplo vreme. Popoldne bo občasno več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne plohe in nevihte.