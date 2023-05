Von der Leyen in Michel v Seulu o trgovini, Ukrajini in Severni Koreji

Seul, 22. maja - Na današnjem srečanju EU-Južna Koreja so predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol obsodili severnokorejske preizkuse balističnih raket in grožnje z uporabo jedrskega orožja. Govorili so tudi o podpori Ukrajini in o širitvi gospodarskega sodelovanja.