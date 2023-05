V Bolgariji stranke dosegle dogovor za oblikovanje nove vlade

Sofija, 22. maja - Nekdanja evropska komisarska za inovacije Marija Gabriel, ki ji je bolgarski predsednik Rumen Radev pred tednom dni podelil mandat za sestavo vlade, je danes sporočila, da so stranke dosegle dogovor za oblikovanje stabilne vlade. Ob tem je pojasnila, da so morali za to vsi sprejeti veliko koncesij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.