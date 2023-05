Predlog novele zakona o osnovni šoli s spremembami pri NPZ in tujih jezikih

Ljubljana, 22. maja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog novele zakona o osnovni šoli, ki uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce, prvi tuji jezik v 1. razredu in drugi tuji jezik v zadnjem triletju. Predlog novele bo v javni obravnavi do 12. junija.