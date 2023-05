Belorusija pomilostila opozicijskega novinarja Protaseviča

Minsk, 22. maja - Beloruske oblasti so danes pomilostile novinarja in protivladnega aktivista Romana Protaseviča, ki so ga leta 2021 aretirali v Minsku po prisilnem pristanku potniškega letala. Protasevič je bil sicer 3. maja obsojen na osem let zapora zaradi organiziranja množičnih nemirov, pozivanja k sankcijam proti Belorusiji in vodenja ekstremistične skupine.