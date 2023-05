V Moderni galeriji dela iz umetnostne zbirke nemškega Telekoma

Ljubljana, 23. maja - V Moderni galeriji bodo drevi odprli razstavo Ne sanjajte sanj / Izbor iz zbirke Telekom in novi deli. Zbirka pod okriljem nemškega Telekoma nastaja od leta 2010. Osredotočena je na sodobno umetnost vzhodne in jugovzhodne Evrope ter obravnava družbene in politične spremembe po padcu železne zavese.