Tri občine s skupnim projektom Po poteh krošnarja Urbana

Ribnica/Loški Potok/Sodražica, 22. maja - Rokodelski center Ribnica, Občina Sodražica in Turistično društvo Loški Potok so v okviru projekta Skupaj smo lahko turizem ITP Rokodelstvo zasnovali projekt Po potek krošnarja Urbana, v okviru katerega je mogoče obiskati tri tematske poti in na njih spoznavati tamkajšnje kraje, znamenitosti in domačo obrt, značilno za tamkajšnje območje.