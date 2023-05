Pianist Nejc Kamplet z drugo nagrado na tekmovanju Hans von Bülow

Erfurt, 22. maja - Mariborski pianist Nejc Kamplet je prejel drugo nagrado na mednarodnem tekmovanju Hans von Bülow v nemškem Meiningenu, poroča današnji Večer. Na tekmovanje se je prijavilo 117 pianistov iz 34, po predizboru, ki je potekal prek poslanih posnetkov, pa so v Meiningen povabili 28 pianistov, starih med 18 in 32 let.