Srbski kmetje po večdnevnih protestih sklenili dogovor z vlado

Beograd, 22. maja - Srbski kmetje so po petdnevnih protestih in cestnih blokadah v Vojvodini in osrednji Srbiji dosegli dogovor z vlado glede svojih zahtev, danes poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Vlada je povečala subvencije na hektar obdelovalne površine in glavo goveda ter zvišala premijo za mleko, ugodila pa je tudi vrsti drugih zahtev kmetov.