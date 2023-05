Pred kolesarji gorska etapa in konec skrivalnic za favorite?

Bergamo, 23. maja - Kolesarsko karavano na dirki po Italiji danes čaka zahtevna 16. etapa od Sabbio Chieseja do gorskega cilja na Monte Bondone (203 km). Najboljši bodo tokrat zagotovo na preizkušnji, potem ko so v zadnjih etapah še hranili moči in se izogibali dodatnim obveznostim, ki jih prinaša rožnata majica.