Obrežje/Mokrice, 22. maja - Policisti so minuli konec tedna pri prevozu migrantov ujeli dva Romuna in državljana Litve. Vsem trem so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazenskimi ovadbami privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.