Na 42. Franjo z geslom Od Franje do Toura!

Ljubljana, 22. maja - Slovenski rekreativni in amaterski kolesarji se bodo sredi junija spet pomerili na največji rekreativni kolesarski prireditvi pri nas, 42. maratonu Franja. Ta bo v tradicionalnem terminu 10. in 11. junija. Organizatorji so prepričani, da bo tudi letošnja izvedba najboljša doslej, potekala bo pod geslom Od Franje do Toura!