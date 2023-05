Čusovitina za OI 2024 v boj z Zalo Trtnik in Lucijo Hribar

Taškent, 22. maja - Legendarna telovadka Oksana Čusovitina, ki je pri 47 letih zmagala na prvenstvu Uzbekistana v mnogoboju, namerava nadaljevati tekmovanja in ne izključuje niti boja za olimpijske igre 2024 v Parizu. Če bi ji uspelo, bi bile to njene že devete olimpijske igre v karieri, v kateri je zastopala SND, Rusijo, Nemčijo in Uzbekistan.