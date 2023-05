Minula sezona nogometnega DP v znamenju Olimpije

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 22. maja - Nogometaši Olimpije iz Ljubljane so sezono 2022/23 končali z dvojno lovoriko. Ob pokalu so osvojili tudi prvenstvo, tako da so sezono razumljivo ocenili kot zelo dobro. Kljub temu bo zeleno-bela vrsta doživela kar nekaj sprememb, med drugim bo namesto trenerja Španca Alberta Riere po novem ekipo vodil Portugalec Joao Henriques.