Komunikatorica znanosti Saša Novak: Znanost smo želeli pripeljati iz slonokoščenih stolpov med ljudi

pogovarjala se je Lea Udovč

Ljubljana, 22. maja - Saša Novak je znanstvenica s področja naprednih materialov in komunikatorica znanosti. Že desetletje si prizadeva znanost približati medijem in javnosti v okviru projekta Znanost na cesti, ki danes praznuje deseto obletnico. Za STA je spregovorila o začetkih projekta, preteklih in trenutnih izzivih in o stanju komuniciranja znanosti v Sloveniji.