Brooks Koepka zmagovalec prvenstva PGA

New York, 22. maja - Američan Brooks Koepka je zmagovalec drugega velikega turnirja sezone v golfu, 105. prvenstva PGA na igrišču Oak Hill v Rochestru v ZDA. To je zanj peti major v karieri, potem ko je tekmovanje končal z devetimi udarci pod parom igrišča. Za njim sta s sedmimi pod parom končala Norvežan Viktor Hovland in Američan Scottie Scheffler.