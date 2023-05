V Kopru oblikovali skupnost civilnih iniciativ za reševanje vprašanj prostorskega razvoja

Koper, 21. maja - V Bertokih so oblikovali Skupnost civilnih iniciativ in krajevnih skupnosti Koper, ki si prizadeva za vzdržen prostorski razvoj. V skupnosti so kritični do postopka priprave občinskega prostorskega načrta (OPN). Opozarjajo, da občani niso bili vključeni v pripravo in da koprski župan Aleš Bržan zamegljuje problematiko nastajanja načrta.