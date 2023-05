Mirna, 21. maja - Pri naselju Zabrdje v občini Mirna se je v soboto popoldne pri delu v gozdu smrtno ponesrečil občan. Nanj je padlo drevo, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Reševalcem nujne medicinske pomoči iz Trebnjega so pri oskrbi pomagali tudi mirnski in trebanjski gasilci.