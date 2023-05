Na čelu podmladka NSi ostaja Katja Berk Bevc

Otočec, 20. maja - Člani Mlade Slovenije so na kongresu na Otočcu vodenje podmladka stranke NSi še za dve leti zaupali Katji Berk Bevc, ki je bila tudi edina kandidatka. Za podpredsednika so izvolili Marka Grudna in Ano Skledar, izvolili pa so tudi 10-članski izvršilni odbor, predsednika sveta podmladka, člane nadzornega odbora in razsodišča.