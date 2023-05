Newyorške borze končale z izgubo

New York, 19. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z izgubo. Zaradi negotovosti v povezavi s pogajanji o dvigu ravni dopustnega zadolževanja v ZDA in zvišanju vrednosti ameriških zakladnih menic so se vrednosti newyorških indeksov obrnile navzdol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.