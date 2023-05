Kazahstan z zmago proti Slovaški Slovencem otežil boj za obstanek

Riga, 19. maja - Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na Finskem in Latviji so v večerni tekmi slovenske skupine B v Rigi hokejisti Kazahstana po kazenskih strelih s 4:3 premagali Slovaško. S tem pa so tudi otežili boj za obstanek Sloveniji, ki zdaj samo z zmago v ponedeljkovem medsebojnem obračunu ne more ostati med najboljšimi.