Gorica - CB24 Tabor Sežana 1:0 (1:0)

Nova Gorica, 19. maja - Nogometaši Gorice so v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telemach doma premagali Tabor iz Sežane z 1:0 (1:0). Gorica je s tem osvojila končno deveto mesto in bo za obstanek med elito igrala dodatne kvalifikacije z Aluminijem. Tabor je končal na zadnjem, desetem mestu in se seli v drugo ligo.